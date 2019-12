CorSera – Vidal, Marotta e Paratici duellano. Inter avanti su un punto

Il Corriere della Sera parla di Vidal, della sua denuncia al Barcellona per ottenere bonus dovuti al rendimento. Si parla di una somma di 2.4 mln, ma ai blaugrana non risultano quelle cifre. La mossa del giocatore apre a scenari di mercato e al possibile trasferimento in Italia dove lo aspetta l’Inter, ma non solo. Perché il giornale ribadisce che c’è anche la Juventus sul calciatore. Come era successo in estate, quando di mezzo c’era Lukaku, Paratici e Marotta tornano quindi a sfidarsi sul mercato e questa volta lo fanno per il cileno.

DERBY – L’ad nerazzurro lo cerca da tempo perché vuole accontentare Conte. Ma non è stato ancora trovata la formula giusta per accontentare il Barça. I nerazzurri avrebbero proposto un prestito con diritto di riscatto, il club catalano invece pensa ad un obbligo di riscatto quindi un acquisto definitivo con pagamento dilazionato. Paratici invece avrebbe sentito l’ad Grau per fare presente che anche loro sono interessati al centrocampista. Avrebbe offerto Emre Can come contropartita, ma gli spagnoli “difficilmente accetteranno una contropartita tecnica di quel tipo”, spiega il quotidiano. Peserà la volontà di Vidal e su questo l’Inter avrebbe già qualche chance in più. La Juve intanto ha smentito l’interesse e la telefonata.

(Fonte: corriere.it)