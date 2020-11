Vidal: “Messi più forte di Ronaldo, è di un altro pianeta. Insieme all’Inter? Vediamo…”

Nel corso dell’intervista concessa al Corriere dello Sport, Arturo Vidal ha avuto modo di parlare anche di Lionel Messi, suo amico ed ex compagno di squadra al Barcellona.

CR7 o Messi: chi è il più forte al mondo?

“Non c’è paragone. Messi è di un altro pianeta“.

Quando lei se n’è andato da Barcellona, Messi su Instagram le ha scritto: “Sei un fenomeno, torneremo a incontrarci”.

“Dei due anni che ho trascorso con lui mi sono rimaste nel cuore tante cose. Tra noi è nata una bellissima amicizia, un rapporto che resterà per sempre. Quando una persona come Messi ti scrive certe parole, ti passano tante cose nella testa. Saremo uniti per la vita. Anche quando me ne sono andato dalla Juventus e dal Bayern, però, ho ricevuto testimonianze d’affetto da altri ex compagni. Non sono amico solo di Leo… (sorride, ndr)“.

A fine stagione Messi resterà a Barcellona?

“Non lo so. Spero che sia felice e che prenda ogni decisione con il cuore“.

Quel “torneremo a incontrarci”, magari, sottintende la volontà della Pulce di venire a Milano dove ha già comprato casa…

“Non lo so, vediamo… Io sono qua (ride di gusto, ndr)“.