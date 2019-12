Inter-Vidal, ore di fuoco: tutto si può sbloccare in ogni momento con la mossa “alla Lukaku”

Potrebbero essere ore e giorni importanti per il possibile trasferimento di Arturo Vidal all’Inter. Per affondare il colpo potenzialmente decisivo, Marotta e Ausilio aspettano che il centrocampista cileno rompa con il Barcellona, sulla scia di quanto fatto da Lukaku la scorsa estate con il Manchester United. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Per questo la “rottura” al momento non è ancora totale: ha dato mandato al suo agente Fernando Felicevich di esplorare i margini per pensare a un futuro altrove, ma non vuole ancora puntare i piedi e comportarsi “alla Lukaku”, che in estate disertò gli allenamenti per forzare la cessione. Questo ovviamente aiuterebbe non poco Marotta e Ausilio a trattare con Bartomeu da una posizione di forza“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)