Inter, non c’è più posto per Vidal e il suo ingaggio. Tre club sul cileno

"Il contratto con l’Inter prevedeva una opzione per un altro anno in nerazzurro, ma anche la possibilità per l’Inter di liberare il giocatore, a fronte di una corposa buonuscita. E così sarà: Vidal ha rivelato via social che andrà via e l’Inter per la prossima stagione ha già bloccato due centrocampisti come Mkhytarian (arriverà a parametro zero dalla Roma) e Asllani (affare da 14 milioni più il prestito di Satriano con l’Empoli)", spiega La Gazzetta dello Sport.