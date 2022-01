Vidal, Liverpool per la svolta. GdS: “Addio a giugno non da escludere. E quella penale…”

La squalifica di Nicolò Barella contro il Liverpool spiana la strada ad Arturo Vidal che, ad oggi, è l'indiziato numero 1 per sostituire l'ex Cagliari

La squalifica di Nicolò Barella contro il Liverpool spiana la strada ad Arturo Vidal che, ad oggi, è l'indiziato numero 1 per sostituire l'ex Cagliari. Il cileno non può sprecare la chance anche perché le prossime settimane saranno indicative per chiarire il suo futuro. "Vidal è il secondo giocatore più pagato della rosa dopo Alexis Sanchez, con i suoi 6,5 milioni di euro netti all’anno: la politica del club è quella di abbassare il monte ingaggi, a maggior ragione se il calciatore in questione non è centrale nel progetto. Il contratto di Arturo scade nel 2023, ma con un’opzione per l’Inter di chiudere il rapporto nel 2022 pagando una penale di 4 milioni. Ipotesi tutt’altro che da escludere. La doppia sfida contro il Liverpool potrebbe essere la grande occasione per Vidal: è ancora un giocatore di rendimento anche ad altissimi livelli?", chiosa La Gazzetta dello Sport.