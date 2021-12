Vidal: “Primi e agli ottavi di Champions ma è ancora lunga. Speriamo che il 2022…”

In campo dall'inizio contro il Torino, Arturo Vidal ha chiuso il 2021 con una buona prova, dando il suo contributo in mezzo al campo

In campo dall'inizio contro il Torino, Arturo Vidal ha chiuso il 2021 con una buona prova, dando il suo contributo in mezzo al campo. Il cileno ha commentato così al termine della partita sui social:

"Finisce il 2021. Molto felice per la squadra, primi alla fine del girone d'andata. Primi e abbiamo passato il turno in Champions. Ora bisogna lavorare più duramente, e manca ancora tanta strada per raggiungere i nostri obiettivi. Ci avviciniamo al 2022, che sia un anno vincente...".