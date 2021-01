Vidal, promessa mantenuta: secondo gol consecutivo, arma in più nella corsa scudetto

L’uomo più atteso ha risposto alla sua maniera: sul campo. Arturo Vidal ha segnato la rete che ha sbloccato Inter-Juventus, andando a segno per la seconda volta dopo il rigore trasformato contro la Fiorentina in Coppa Italia. Il cileno, come sottolinea Tuttosport, ha trovato la prima gioia in campionato proprio contro la sua ex squadra: “Altro che vecchio amico, altro che baci – come quello al petto di Chiellini nel pre-gara – e abbracci. Arturo Vidal, finora mai a segno in questa stagione in campionato e Champions League, ha aspettato proprio la “sua” Juventus per sbloccarsi in Serie A e regalare ad Antonio Conte l’attesa vendetta dell’ex. O sarebbe meglio dire, del doppio ex“.

PROMESSA MANTENUTA – “Vidal la settimana scorsa usciva dall’Olimpico di Roma con una buona prova, macchiata però da due errori da matita blu sottoporta. Sui social, fra una critica e un messaggio di sostegno, poche ore dopo aveva lanciato la sua sfida: «Ne faccio 1 e poi ne metto 10». In quattro giorni ne sono arrivati due, il primo mercoledì in Coppa Italia a Firenze su rigore e ieri sera il secondo. […] Vidal a fine dicembre aveva sdoganato la parola scudetto in un’intervista pre-natalizia, primo giocatore dell’Inter a uscire allo scoperto dopo i non proclami, più o meno ufficiali, di società e Conte. E ieri si è ripetuto più volte“.