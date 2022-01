Vidal a Ranocchia: “Ti amo c…o”. E lo sostituisce nell’intervista di Sanchez

La storia ironica postata dal centrocampista cileno dopo la vittoria dell'Inter sull'Empoli, propiziata da un eurogol di Ranocchia

Una serata più complicata del previsto per l'Inter, che riesce a passare il turno in Coppa Italia ai tempi supplementari contro l'Empoli. Il rischio eliminazione è stato però scongiurato da Andrea Ranocchia, che a pochi minuti dalla fine ha pareggiato la gara con un gol davvero splendido in mezza rovesciata. Arturo Vidal ha poi voluto, al termine del match, esaltare il difensore per la sua rete con una storia molto simpatica che riprende le parole di Alexis Sanchez post-Supercoppa e la sua esultanza dopo il gol al 121'.