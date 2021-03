Inter, Vidal quasi pronto al rientro in campo: “Terza tappa, rettilineo finale”

Il post social del centrocampista cileno, che continua il suo recupero dall'infortunio al ginocchio

E' sempre più vicino il rientro in campo di Arturo Vidal. Il centrocampista dell'Inter sta infatti sfruttando questa sosta delle nazionali per intensificare il proprio lavoro ad Appiano Gentile per tornare a disposizione di Antonio Conte il prima possibile. Lo stesso cileno, nel postare una foto in palestra al Suning Training Centre su Instagram, ha scritto: "Terza tappa, rettilineo finale. Dio mi accompagna, vado avanti forte e benedetto: andiamo!".