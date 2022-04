Social / Inter, addome scolpito per Vidal e risposta a Perisic: “Dove sei?”

Il centrocampista cileno ha postato una foto sui propri canali social, replicando scherzosamente al croato

La simpatica provocazione di Ivan Perisic non è rimasta senza repliche: il croato aveva postato una foto su Instagram che lo ritraeva in palestra mentre esibiva un fisico al top, invitando Arturo Vidal a fare lo stesso. La risposta del cileno non si è fatta attendere: addome scolpito per King Arturo, che nelle sue Instagram Stories ha chiesto al compagno di squadra "Dove sei fratello?".