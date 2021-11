Vidal, ritrovato il fuoristrada che era stato rubato: la ricostruzione

Buone notizie per il centrocampista dell'Inter: ritrovato il fuoristrada che gli era stato rubato nel furto in villa

“Furto con scasso in casa Vidal. Il cileno è infatti rimasto vittima di un furto nella sua abitazione nel Comasco, molto colpita nelle ultime settimane. La curiosità è che i ladri hanno controllato il calendario della Serie prima di colpire. Il furto è infatti avvenuto la sera del 7 novembre, proprio nelle ore in cui a San Siro andava in scena il derby di Milano, con Vidal protagonista. Sicuri di non essere visti dal proprietario di casa, i ladri si sono introdotti nella villa del centrocampista, dalla quale hanno portato via diversi gioielli. Poi hanno preso di mira il (fornitissimo) garage dei cileno. Prima hanno tentato invano di portare via una Ferrari 448 Spider, poi sono riusciti nell’intento con il fuoristrada Mercedes del valore di circa 400 mila euro. La buona notizia, per Vidal, è che negli ultimi giorni l’automobile è stata rintracciata dalle forze dell’ordine e riconsegnata al proprietario”, si legge.