Inter, Vidal: “Io al Rodelindo Roman? Sarebbe un sogno. Mi vedo giocare lì quando…”

Intervenuto ai microfoni dell’emittente cilena T13, Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, ha parlato così di un possibile ritorno in patria, precisamente al Rodelindo Roman, club di terza divisione di cui è grande tifoso: “Sarebbe un sogno. Mi vedo giocare con la maglia del Rodelindo quando finirà la mia carriera. Si spera che sarà in Prima Divisione. L’obiettivo che ho con il Rodelindo è, sperando che Dio voglia, raggiungere la Prima Divisione, essere una squadra importante in Cile e giocare tornei internazionali”.