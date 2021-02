GdS – Inter, Vidal scalpita: ballottaggio con Eriksen. Conte intenzionato a…

Il centrocampista cileno dell'Inter, Arturo Vidal, vuole esserci nella gara contro il Genoa di domenica ed è in ballottaggio con Eriksen

Arturo Vidal non vede l'ora di tornare in campo. Il centrocampista cileno, che ieri si è allenato in compagnia dell'ex capitano e ora vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti scalpita.