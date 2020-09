ESPN – Vidal aveva deciso di restare al Barça. La scelta dell’Inter presa dopo che…

Vidal è sempre più vicino all’Inter. Il centrocampista sta trattando con il Barcellona per la buonuscita e ha già l’accordo con il club nerazzurro. Il cileno, inizialmente, aveva scelto di rimanere in blaugrana, ma il cambio d’idea è arrivato dopo la pesante sconfitta subita dal Barça nei quarti di finale di Champions League col Bayern. L’8-2 è stato così pesante che Vidal ha capito che era finito il suo periodo in blaugrana e ha deciso di tornare col suo vecchio allenatore, Antonio Conte.