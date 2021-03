Inter, 6 gare in 23 giorni. Vidal, Sensi, Vecino: c’è bisogno anche di voi

I nerazzurri sono attesi da un nuovo tour de force dopo la sosta per le Nazionali: Antonio Conte cerca rinforzi in casa

Fabio Alampi

Ripresa degli allenamenti in casa Inter: Antonio Conte ha ritrovato il gruppo dopo i 4 giorni di isolamento imposti dall'Ats, per poi salutare i vari Nazionali. Al rientro dalla sosta per i nerazzurri si prospetta un nuovo tour de force che, incluso il recupero contro il Sassuolo, prevederà ben 6 gare in 23 giorni. Ragion per cui, come scrive Tuttosport, ci sarà bisogno di tutta la rosa: "Il rinvio della gara con il Sassuolo ha intasato inaspettatamente il calendario, motivo per cui ad Antonio Conte servirà “allungare” la rosa a più dei 14-15 titolari attuali. Soprattutto in mezzo al campo, dove Barella e Brozovic sono sotto la scure della diffida, potrebbero rivelarsi utilissimi pure i riservisti".

"L’analisi del calendario è stata determinante nella decisione di mandare sotto i ferri Arturo Vidal già il 12 marzo quando il cileno si è operato al menisco mediale del ginocchio sinistro. Nel fine settimana il giocatore ha dato l’addio alle stampelle (come pure documentato sui social) per iniziare la seconda fase del recupero che lo riporterà in campo a un mese dall’intervento, anche se la speranza dell’interessato e pure dello staff medico nerazzurro è quella di guadagnare qualche giorno sulla tabella di marcia per far sì che la gara con il Cagliari possa essere il test generale in vista al big match di Napoli".

"L’arrivo della primavera - con terreni più leggeri e temperature più miti - dovrebbe rappresentare un assist importante per i muscoli di cristallo di Stefano Sensi che finora ha giocato una sola gara come titolare in stagione, a Benevento il 30 settembre. [...] Lo stesso può dirsi per Matias Vecino che ha vissuto la sua epifania a Torino quando ha rimesso piede in campo dopo otto mesi di stop seguiti all’operazione effettuata a Barcellona il 21 luglio per risolvere una sofferenza al menisco esterno del ginocchio destro grazie a una sutura. I tempi di recupero previsti inizialmente (4-5 mesi) si sono dilatati a causa di un’infezione. Però Vecino ha nuotato per mesi controcorrente ed è tornato in squadra. La positività al Covid l’ha nuovamente fermato ma non è difficile ipotizzare che uno con la sua “garra” possa essere tra le armi in più a disposizione di Conte per il rush con vista scudetto".