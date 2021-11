Milan-Inter, Vidal sui social: “Peccato per mancata vittoria. Lotteremo per fare meglio”

Il centrocampista nerazzurro sui social ha incoraggiato la squadra dopo il pareggio nel derby

È entrato nel secondo tempo e anche lui ha provato a segnare in una di quelle serate in cui gli errori sotto porta fanno la differenza. Perché l'Inter , nella gara contro il Milan, ha avuto la possibilità di passare in vantaggio diverse volte e ha rischiato di incassare la beffa negli ultimi minuti.

In campo c'era anche Arturo Vidal, entrato in un secondo momento, per sostituire Barella, infortunato. All'indomani dal derby il cileno fa forza alla squadra e la incoraggia per i giorni che verranno e in vista delle prossime sfide: «Abbiamo fatto del nostro meglio per ottenere una vittoria. È un peccato che la squadra non sia riuscita a vincere, ma continueremo a lottare ogni partita per fare sempre meglio».