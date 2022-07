Inter, Vidal il primo a partire. Il Giornale: “Eredità di Conte, soldi buttati”

Il quotidiano milanese non risparmia critiche al centrocampista cileno, che lascerà i nerazzurri dopo due stagioni

Dopo aver chiuso 5 acquisti (Lukaku, Asllani, Onana, Mkhitaryan e Bellanova), l'Inter pensa ora a sfoltire la rosa: il primo a partire dovrebbe essere Arturo Vidal, ormai a un passo dal Flamengo. Il Giornale non risparmia critiche al centrocampista cileno: "Arriverà poi per Marotta e l'Inter anche il momento delle cessioni, fin qui rallentate soprattutto per la mancanza di vere offerte. Il primo destinato a partire, perché ormai a un passo dal Flamengo, è Vidal, cui dovrebbero andare 4 milioni di incentivo all'esodo dal club nerazzurro. È la penultima eredità dell'era Conte, 2 anni con pochissime pagine felici (su tutte, il gol alla Juve nell'anno dello scudetto) e un sacco di soldi gettati al vento".