Sormani (Espn): “Vidal giocatore violento e sleale. È sopravvalutato, non ha senso”

Il giornalista per Espn Brasile Fabio Sormani ha commentato le voci riguardanti il passaggio del centrocampista dell'Inter Vidal

"Vidal? Si può spendere meno e avere un giocatore tutto tuo per diverse stagioni. Penso che Arturo Vidal sia sopravvalutato. È un buon giocatore? Certo. Tutto qui? No. Non ha senso. Se riprenderà Andreas Pereira, sarà più un giocatore utile di Vidal con la maglia del Flamengo. Sarebbe un giocatore che ha quasi 35 anni. Vidal è un giocatore violento e, a tratti, sleale . Come giocherà con i nostri arbitri? Ha una maglia che protegge i giocatori".