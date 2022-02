Sky – Inter, Vidal verso una maglia dal 1’ con la Roma: c’è un motivo preciso

Aggiornamenti da Sky Sport sulla formazione dell'Inter per il quarto di finale di Coppa Italia con la Roma di stasera

Chance dal 1' in vista per Arturo Vidal questa sera nel quarto di finale di Coppa Italia con la Roma. Secondo Sky Sport, va verso una maglia da titolare nel ruolo di mezzala accanto a Brozovic e Barella. Prove generali per Simone Inzaghi soprattutto in vista del doppio impegno di Champions League contro il Liverpool, dove mancherà per squalifica proprio Barella. Tra i candidati per sostituirlo c'è Vidal, gli altri sono Gagliardini e Vecino. Questo il motivo della scelta per stasera.