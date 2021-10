Inter-Juventus, Vidal non ci sarà: Arturo sui social esterna la sua amarezza

Fra i protagonisti di Inter-Juventus non ci sarà Arturo Vidal che, come vi abbiamo riportato, non è a disposizione per influenza

Marco Macca

Fra i protagonisti di Inter-Juventus non ci sarà Arturo Vidal che, come vi abbiamo riportato, non è a disposizione di Simone Inzaghi per una leggera sindrome influenzale. Con una emoticon che esprime tristezza, il centrocampista nerazzurro ha espresso la sua amarezza per non essere a San Siro insieme ai compagni:

Foto: DAZN