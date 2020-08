Sky – Vidal più vicino all’Inter. Il Cagliari proverà a tenere Nainggolan

Appena arrivato al Barcellona Koeman ha messo le cose in chiaro. In tanti non fanno parte del suo progetto e tra questi c’è Vidal. Del giocatore cileno hanno parlato a Skysport sottolineando che, inseguito dall’Inter dall’arrivo di Conte a Milano, ora ha più chance di trasferirsi in Italia. E a quel punto Nainggolan – che poteva tornare alla Pinetina ad arricchire la rosa dei centrocampisti di Conte – potrebbe invece rimanere in Sardegna con Di Francesco, che lo ha già avuto alla Roma, che vorrebbe allenarlo ancora.

Il contratto con il club sardo era stato prolungato e scade il 31 agosto. Radja si sta allenando con la squadra nella quale ha giocato in prestito nell’ultima stagione: la società di Giulini tenterà di trattenerlo anche oltre. Specie se Vidal arrivasse in nerazzurro come spera Conte.

(Fonte: SS24)