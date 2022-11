VIDEO/ -4 a Juventus-Inter, nerazzurri subito in campo al rientro dalla Germania

Il focus ormai è tutto sul big match di domenica sera. Juventus-Inter si avvicina e, archiviata la gara di Champions League con il Bayern Monaco, per i nerazzurri è tempo di prepararla nel dettaglio. Il derby d'Italia mette in palio tre punti e un pezzo ulteriore di consapevolezza nella rincorsa iniziata ormai un mese fa.

La squadra di Inzaghi, come testimoniano le immagini postate dai canali social del club, è subito tornata in campo al rientro dalla Germania. Non c'è tempo da perdere.