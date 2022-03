VIDEO / Camerun-Algeria, Onana protagonista: che parata su Slimani

Il prossimo portiere dell'Inter si è reso protagonista di una parata di altissimo livello nella gara contro l'Algeria

Dopo qualche errore di troppo in Coppa d'Africa e in Champions League, André Onana si fa finalmente notare per una parata degna di nota. Il prossimo portiere dell'Inter, infatti, ha impedito a Slimani di andare in gol nella gara di qualificazione ai Mondiali tra Camerun e Algeria con un intervento sensazionale da pochi passi.