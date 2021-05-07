VIDEO / Sala: "Festa Inter? Dare spazio fuori San Siro buona soluzione"

L'ex difensore dell'Inter, Riccardo Ferri, ha rilasciato un'intervista al canale ufficiale YouTube della Serie A per commentare la vittoria dello scudetto da parte della squadra di Antonio Conte: "Ho iniziato a credere che potesse arrivare lo scudetto quando è arrivato Antonio Conte sulla panchina e il dottor Marotta in sede. Non pensavo, in così breve tempo, che potesse essere protagonista subito negli spogliatoi, nella testa dei giocatori, nella mentalità".

Ferri parla anche del confronto con la sua Inter: "Come allora, cioè nel 1988/89, in questa Inter di Conte ci sono tanti giocatori che non hanno mai vinto un campionato italiano. Ci sono parecchie analogie caratteriali nel gruppo di Trapattoni e nel gruppo di Antonio Conte. Ma la cosa che emerge in maniera molto spiccata sono proprio le affinità tra i due allenatori, che vivono la partita nei 90 minuti con grande partecipazione e la grande capacità di sopportare le pressioni".

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L'ex calciatore ha aggiunto: "Quest’anno si è partiti magari con qualche dubbio e alti e bassi, che si ripetevano partita dopo partita. C’è stato un atteggiamento della squadra, che si è abbassata e ha sviluppato maggiormente le sue qualità. Cioè la capacità di rubare palla e ripartire in maniera veloce con tanti giocatori che aggredivano gli spazi in avanti. Poi la grande forza della squadra che si propone a destra e, guarda caso, poi chiude l’azione con il quinto di sinistra. C’è anche la capacità dell’allenatore di far capire a giocatori come Eriksen e Perisic di poter interpretare dei ruoli che magari non sono proprio affini alle loro qualità".

Sulla difesa formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni: "Individualmente magari ci assomigliamo un po’ con Bergomi, il sottoscritto, Mandorlini e via dicendo. Ma dal punto di vista dell’impostazione del gioco, credo che loro siano chiamati a essere molto più partecipi. Perché sono bravi a marcare sia giocatori rapidi di bassa statura sia giocatori fisicamente più dotati. Sono tre dei centrali più forti in Europa".

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Sul futuro: "Quest’anno è la consacrazione di un progetto. Potrebbe veramente essere la base per costruire pagine importanti per questa squadra partendo da questa stagione. Vincere aiuta a vincere. Mi auguro che nella testa dei giocatori scatti questo meccanismo che è molto importante: vuole dire che vinco lo scudetto ma penso già al prossimo e alla Champions League. Quindi misurarsi non solo in Italia ma anche in Europa".

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