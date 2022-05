VIDEO / Inter, oggi la finale: “Tutte le strade portano qui. E noi ci siamo!”

Il club nerazzurro ha pubblicato un video in vista della finale di Coppa Italia che andrà in scena stasera a Roma

Il giorno della finale di Coppa Italia è arrivato: l'Inter affronta questa sera allo stadio Olimpico di Roma (calcio di inizio alle ore 21) la Juventus. Per l'occasione il club nerazzurro ha pubblicato sui propri canali social un video che ricorda il cammino compiuto dalla squadra di Inzaghi, una carica in più per provare a conquistare un altro trofeo: "Tutte le strade portano in un posto solo. E noi ci siamo!".