VIDEO/ Inter, il messaggio dei calciatori ai tifosi: “Indossiamo la mascherina”

L'appello a poche ore dal prossimo impegno di campionato: "Abbiamo fatto tanto per essere di nuovo insieme, rispettiamo le regole"

Tornare allo stadio è stata una enorme liberazione per i tantissimi tifosi dell'Inter e non solo. Un passo importante verso la normalità, ma a patto di rispettare le regole che ci hanno permesso di superare il momento di maggiore difficoltà da quando il Covid è piombato nelle nostre vite. Continuare a seguire le indicazioni è importantissimo per evitare nuove fastidiose ripercussioni. Questo il messaggio dei calciatori nerazzurri: