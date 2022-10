VIDEO / Inter, sale l’attesa per la sfida al Barcellona: “Manca solo un giorno!”

Il club nerazzurro scalda l'atmosfera e chiama a raccolta i tifosi in vista del match di domani sera al Camp Nou

Sale l'attesa in casa Inter per la sfida di Champions League contro il Barcellona, in programma domani sera al Camp Nou. Il club nerazzurro, con un video postato sui propri canali social, ha caricato i tifosi: "Manca solo un giorno al match contro il Barcellona! Chi ci sarà sul divano con te a guardare il match di Champions League?".