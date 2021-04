VIDEO/ Ronaldo lancia la maglia, Ziliani: “Gentilezza da Libro Cuore”

Il giornalista ha punzecchiato il portoghese per il gesto al triplice fischio di Juventus-Genoa

Si è parlato a margine di Juventus-Genoa del presunto lancio della maglia da parte di Cristiano Ronaldo, scuro in volto per la sua prestazione, nonostante la vittoria della squadra bianconera. Secondo quanto poi ricostruito da più parti, il portoghese avrebbe lanciato la maglia in direzione di un raccattapalle che gliel'aveva chiesta qualche istante prima.