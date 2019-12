Vidic: “Inter, che peccato a Dortmund. Conte ambizioso, chiede tanto. In Europa League…”

Intervenuto ai microfoni di TMW dal sorteggio di Nyon, Nemanja Vidic, ex difensore dell’Inter, ha parlato così dell’eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League: “Gli manca davvero poco, hanno fatto ottime gare, è un peccato non aver raggiunto gli ottavi, specie a Dortmund hanno sprecato. Sono andati in vantaggio e poi si sono fatti rimontare, un peccato visto che è successo diverse volte. Hanno un tecnico molto ambizioso, che chiede tanto, spero di vederlo agli ottavi nel prossimo anno”.

Manchester United e Inter saranno di fronte in Europa League, due delle favorite.

“Sono club molto importanti per la competizione, sicuramente hanno possibilità di vincere. Il Manchester si sta rinnovando, ha tanti giovani, mentre l’Inter mi sembra abbia un mix più equilibrato. Quando i club italiani arrivano alla fase finale sanno cosa fare, vedremo”.