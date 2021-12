Vierchowod: “Inter del 2020 per ora più forte dell’attuale. Il problema di Mou…”

Così Pietro Vierchowod, ex calciatore, ha parlato a TMW Radio verso il match che vedrà la Roma opposta all’Inter domani

Così Pietro Vierchowod, ex calciatore con un passato nella Juve, nel Milan e anche nella Roma, ha parlato a TMW Radio verso il match dei giallorossi contro l’Inter di domani: "Bisogna dire che l'Inter ha vinto lo Scudetto, quest'anno può ripetersi perché sia Napoli che Milan non mi hanno impressionato. Stanno perdendo colpi e l'Inter ha recuperato, come l'Atalanta. Il Napoli ha avuto due domeniche per fare il vuoto e non è stato così. E' un campionato alquanto modesto, non c'è una squadra tra le prime quattro che dici che possa vincere sicuramente".