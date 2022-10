Vieri: “Allegri brava persona ma quando parla non lo ascolto più perché…”

"Max lo conosco, è una brava persona ma non lo ascolto più, non dice mai la verità nelle dichiarazioni. Non ha mai in mano la partita, fa troppo poco, nonostante questo, io non lo caccerei domani perché non sono così, aspetterei a fine anno e vedrei con i dirigenti. Io sono stato in questo mondo, quando viene cacciato un allenatore mi dispiace, so la merda che prendono loro e che prendevo io da giocatore a San Siro"