Ex Inter, Vieri è ora un allenatore: arriva ufficialità FIGC. Con lui anche Pazzini e…

Ufficializzati dalla Federazione i nomi dei neo allenatori che hanno portato a termine il corso UEFA A

Vieri , De Rossi, Del Piero, Pizarro, Matri e Pazzini. Sono tanti gli ex giocatori, anche ex Inter, che si sono 'laureati' oggi a Coverciano come allenatori UEFA A. "Dopo aver seguito le 210 ore di formazione del programma didattico, gli allievi hanno sostenuto lo scorso giovedì 14 ottobre gli esami finali del corso, con prove orali su tutte le materie e con un test pratico in cui hanno proposto delle esercitazioni su un tema di allenamento", si legge sul comunicato della FIGC che ha ufficializzato la notizia.

La qualifica UEFA A rappresenta il secondo massimo livello per un tecnico a livello europeo. Con questa abilitazione ottenuta adesso i neoallenatori potranno guidare tutte le formazioni giovanili (comprese le Primavera), tutte le squadre femminili (incluse quelle partecipanti alla Serie A) e le prime squadre maschili fino alla Serie C; potranno inoltre essere tesserati come allenatori in seconda sia in Serie B che in Serie A maschile.