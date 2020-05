Nel corso di una lunga chiacchierata con Giorgio Chiellini sul proprio account Instagram, Christian Vieri ha tessuto le lodi del difensore della Juventus:

“Tu sei il più forte in Italia, forse anche in Europa. Sei un difensore vero, spacchi tutti. In Fiorentina-Juventus tu mi strattonati e io ti ho allontanato. Ora è tutto più libero, giochiamo la palla. 10/15 anni fa era diverso”.