L'ex attaccante ha commentato e analizzato a DAZN le ultime dichiarazioni rilasciate dall'allenatore del Napoli

Fabio Alampi Redattore 10 novembre 2025 (modifica il 10 novembre 2025 | 00:20)

Christian Vieri, dagli studi di DAZN, ha commentato e analizzato le ultime dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte: "Sono suo amico, quindi sono sempre in difficoltà a parlare delle sue squadre. Lui si deve prendere la responsabilità, è lui l'allenatore.

Non puoi dire "abbiamo fatto 9 acquisti", tutte le squadre hanno cambiato durante l'estate. La squadra non sta giocando bene, non sta vincendo, ci sta: ti rimetti a lavorare, ma non sempre queste battutine, si lamenta troppo secondo me. La responsabilità è sua, è lui l'allenatore: te la devi sbrigare da te, senza andare in tv.

Hai perso qualche partita ma non sei ultimo: non puoi lamentarti tutte le volte. Tutti hanno preso giocatori nuovi, tutti hanno problemi. Esagera con il fare casino, ogni intervista è la stessa cosa".