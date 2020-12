Vieri: “Eriksen? Era giusto non prenderlo, bisogna prendersi le responsabilità. Su Hakimi…”

In diretta sulla ‘BoboTV’ su Twitch, Christian Vieri ha parlato del caso Eriksen e ha attaccato la dirigenza dell’Inter: “Era giusto non prenderlo. Non si può dire ora che non rientra negli schemi perché non ha mai giocato. Hanno sbagliato a prenderlo. Bisogna prendersi le responsabilità“.

Poi sulla sfida contro il Verona: “Ho visto Hakimi: così lo voglio, libero di fare quello che vuole. C’è poco da fare: fa la differenza. La Juve è dietro e son tanti punti. Ora l’Inter deve andare“.