Vieri: “Giroud? Dzeko di un’altra categoria, tra i top 10 degli ultimi 10 anni”

Christian Vieri, durante la puntata di questa sera della "Bobo TV" in onda su Twitch, ha speso parole di elogio per Edin Dzeko, trascinatore dell'Inter in queste ultime partite: "Dzeko è devastante. Ha 36 anni, chi è che gioca titolare alla sua età in Europa in una grande squadra? Lui sa giocare a calcio, non sbaglia mai la giocata: può sbagliare lo stop magari, ma mai la giocata, sa quello che deve fare, è un regista che gioca in attacco, sa fare tutto. Giroud? Dzeko è di un'altra categoria. Dzeko lo metto tra i top 10 degli ultimi 10 anni, è devastante: è stato a Roma e non se ne parla, se fosse stato al Manchester City con Guardiola o al Real Madrid farebbe sempre 30 gol. Un difetto? Non te lo trovo, forse che è troppo buono".