Vieri: “Icardi? Segnerà sempre ma con lui giochi in dieci. Rispetto a Dzeko…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Christian Vieri ha parlato così di attaccanti, con menzione per Icardi e Dzeko

"Icardi non mi faceva impazzire dalla TV e avendolo visto dal campo, ero convinto di una cosa: farà sempre tanti gol. Ce l'ha quella roba là di segnare, ma con lui giochi in dieci. Non fa movimento per nessuno, ma non perché è cattivo. E' perché non ce l'ha quel movimento nelle caratteristiche di gioco. Dzeko magari non fa 25 gol come Icardi ma ne fa 16 e ti fa giocare bene la squadra, fa segnare Lautaro o i centrocampisti".