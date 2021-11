Vieri: “Italia forte, Immobile deve fare più gol. Non andare al Mondiale sarebbe…”

Intervenuto su Twitch, Christian Vieri ha detto la sua sul mancato approdo diretto ai Mondiali dell'Italia di Mancini

"Per vincere serve una squadra forte e un po' di fortuna, la Francia è devastante ed è molto più forte ma se una squadra come l'Italia non perde da più di 30 partite vuol dire che è forte forte. Giocare all'estero e in campo internazionale è difficile ed è diverso dalla Serie A. La squadra è forte ma devono stare bene tutti. Abbiamo vinto l'Europeo, ora la ripresa è stata molto lenta. Non facciamo gol ed è sotto gli occhi di tutti, l'ha detto anche Mancini e si vede. Ci sono poi tanti infortunati e problematiche, per fare bene l'Italia deve avere tutti al 100% ma 4 mesi fa abbiamo fatto un gran Europeo. Potevamo anche perdere prima ma giochiamo un bel calcio, all'Europeo abbiamo meritato di vincere. Son mancati i gol, anche a settembre abbiamo pareggiato partite da vincere. Dovevamo qualificarci già prima dell'Irlanda del Nord. Là davanti facciamo fatica, non devo dirlo io. Ci vogliono gol e poche chiacchiere. Immobile deve fare più gol in Nazionale, è mancato lui che è il nostro finalizzatore. Non andare al Mondiale è un patatrac finanziario pazzesco".