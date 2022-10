Vieri: “Inter forte, ha tutto per tornare a lottare per lo scudetto. All’inizio…”

"Mancano 28 partite, tra poco ci saranno i Mondiali e ci sarà l'inverno, riprenderanno a gennaio, l'Inter è 8 punti indietro ma ha tutto per tornare tra un mese e lottare per lo scudetto, può fare un filotto di 9 partite, tra poco rientra anche Lukaku che è un'arma in più, l'Inter è forte ragazzi, mi aspetto più partite come contro il Barcellona, che vince, che comanda il gioco, mi aspetto una grande Inter, gioca bene, quando vince in casa così come con la Salernitana è normale, è normale vincere a Sassuolo. All'inizio male male, adesso si sono ripresi alla grandissima, da 3-4 partite sta facendo bene e può solo migliorare, tra un mese voglio che sia lì per lo scudetto. Dimarco ha un mancino devastante"