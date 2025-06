"Non è un ciclo nuovo, c'è un allenatore nuovo, quello sì. Ma i giocatori più o meno sono gli stessi, hanno fatto 4 anni molto belli e importanti con Inzaghi. 2 finali di Champions in 3 anni è tanta roba, lasciamo stare che sono arrivate poi due sconfitte ma è tanta roba arrivare due volte in finale. Ora c'è Chivu, allenatore giovane, bisogna dargli tempo. L'Inter col River ha fatto una buona partita, l'Inter è sempre forte, mi aspetto un grande campionato, una grande annata l'anno prossimo e faranno bene anche in Champions secondo me"