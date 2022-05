Vieri: “Juve-Inter? Non c’è una favorita. Sarà grande partita. Scudetto? Non ci sono…”

A margine dell'evento organizzato da Frecciarossa, l'ex bomber nerazzurro ha parlato della finale di Coppa Italia e della lotta scudetto

A margine dell'evento organizzato da Frecciarossa in occasione della finale di Coppa Italia, Bobo Vieri ha parlato di Juventus- Inter e della lotta scudetto: "Sarà una bella partita, una finale di Coppa Italia fra due grandi squadre. Ci sarà il tutto esaurito, quindi grande atmosfera per due entrambe le squadre che vogliono vincere".

C'è una favorita? "Non c'è. Sono due grandi club, siamo al 50 e 50. C'è tutto per vedere una grande partita".

Come andrà finire il campionato? "Come dico già da un po', ogni domenica succede qualcosa. L'Inter va a Cagliari e il Milan gioca in casa con l'Atalanta. Non ci sono partite facili, può succedere di tutto".