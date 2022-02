Vieri: “L’Inter se la gioca alla pari col Liverpool, dico 45-55. Può succedere di tutto”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Christian Vieri ha detto la sua su Inter-Liverpool di Champions League

"Il Liverpool bombarda tutti, fa 30 tiri a partita. Sono devastanti, Klopp è il mio preferito, troppo facile dire Guardiola. L'Inter se la gioca alla pari, è difficile in casa loro ma l'Inter se la gioca. Dico 55 Liverpool e 45 Inter, può succedere di tutto. L'Inter gioca a calcio, ha giocatori forti forti e ha una panchina devastante. Non c'è più la regola del gol fuori casa, cambia tutto. L'Inter se la gioca alla pari col Liverpool, il Liverpool per passare il turno deve fare due grandissime partite".