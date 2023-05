Vieri: “Inter nel momento migliore della stagione. E dico che va in finale”

Christian Vieri, durante l'ultima puntata della "Bobo TV" in onda su Twitch, ha parlato di Inter in vista della semifinale di Champions League contro il Milan: "Chi gioca in attacco al fianco di Lautaro? Meglio per l'allenatore se tutti e 3 stanno così. L'Inter in queste 3 partite ha fatto bene perchè siamo arrivati al momento del dentro o fuori, sia in campionato che in Champions League, e non possono non vincere. Se non vinci in campionato rischi di rimanere fuori dalla prossima Champions. Questo è il miglior momento dell'Inter quest'anno. Si dice che Lukaku è meglio che non entri a gara in corso, ma con il Porto ha segnato da subentrato".