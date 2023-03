Vieri: “Non mi aspettavo un’Inter così difensiva. Mi aspetto di più, è troppo poco”

Così l'ex attaccante: "Non mi aspettavo un'Inter così difensiva. Non riesco a capire come fai a preparare una partita in difesa"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni della Bobo TV, Christian Vieri, ex calciatore, ha parlato così della qualificazione ai quarti di finale di Champions League da parte dell'Inter: "Non mi aspettavo un'Inter così difensiva. Non riesco a capire come fai a preparare una partita in difesa, rischi di prendere 3-4 gol: poi è andata bene, ma se prendi il primo prendi subito il secondo. L'Inter poteva far gol, non capisco.

E' troppo poco, mi aspetto di più: vai a fare gol, cambia la storia. Sono strafelice perché sono ai quarti, ma mi aspettavo un'Inter migliore: devi giocartela alla pari, è troppo poco. Però per l'Inter è importante essere passata, anche per le casse. Lukaku? Io l'avrei messo prima, a fine primo tempo. Lui ha un problema: non può andare in una squadra e non giocare. Così fa fatica".