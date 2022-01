Vieri: “Inter-Venezia? Con 60mila spettatori finiva 4-0. Il gol di Dzeko…”

Christian Vieri, intervenuto alla BoboTV su Twitch, ha commentato così la vittoria sofferta dell'Inter contro il Venezia

"Grandissima vittoria per l'Inter, prendiamoci i 3 punti. Il resto non bene. Partita ostica, difficile. L'Inter ha fatto fatica, è stata una partita diversa dalle altre. Con 5000 persone è difficile giocare, non ti prepari mentalmente. Con 60mila spettatori finiva 4-0. Hanno avuto chance, il vecchio Dzeko l'ha buttata dentro. Non un calcio bello ma hanno vinto lo stesso, sono tre punti importanti".