Vieri: “Serie A impressionante. Gli imprenditori USA hanno capito che in Italia…”

"Il nostro campionato è sempre più appassionante. Ormai è molto più livellato e quindi conteso. Non è più come dieci anni fa quando dopo una quindicina di partite potevi già sapere come andava a finire. Questa suspense permette di aumentare l'interesse non solo per i tifosi, ma anche degli investitori. E infatti stanno arrivando nuovi proprietari stranieri, molti americani che hanno capito che da noi si possono fare cose importanti. A cominciare dagli stadi: i nostri sono tra i più vecchi. Invece dobbiamo farne di nuovi anche per ospitare le finali di Champions e Europa League, ottenere più facilmente l'organizzazione di grandi eventi come Europei e Mondiali, con tutto quello che può portare come indotto. Italia fuori dai Mondiali? Un disastro di immagine e non solo. Da questa crisi se ne esce puntando sui giovani migliori e continuando a dare fiducia a Mancini come c.t., perché magari non possiamo vincere ogni volta, ma al Mondiale l'Italia deve andarci sempre".