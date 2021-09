Vieri: “Chi massacra Inzaghi per i cambi? La gente non capisce un c…, Inter troppo forte”

Le parole dell'ex attaccante nerazzurro su Twitch durante la Bobo TV in merito alla vittoria dell'Inter contro la Fiorentina

Bobo Vieri si schiera dalla parte di Simone Inzaghi ed elogia l’Inter. Così l’ex attaccante nerazzurro ha parlato alla Bobo TV, in diretta su Twitch: “Chi sta massacrando Inzaghi? I cambi troppo presto? La gente non capisce un c… L’Inter alla fine viene fuori, è troppo forte, l’ha detto anche Italiano. Chi parla dei cambi? Dai, ci sono cinque giocatori da cambiare, lo fai e non va bene, non lo fai e anche”.