Vieri: “Juve, fossi Vlahovic o Chiesa chiederei la cessione. Allegri non può dire che…”

"Ho portato Costanza a vedere Inter-Juve, la porto sempre per queste partite, per il derby: dopo 25' mi domanda: 'Ma perché la Juve non attacca mai?' Io ho cominciato a ridere. Mi dispiace vedere i giocatori ella Juventus così, non giocano, per niente. La Juve gioca sugli errori degli altri, non può giocare così. Allegri sbaglia a dire che hanno fatto una buona partita, non può dirlo perché non è vero"

"Tutto l'anno sempre le stesse cose, tutto il mondo ha visto che la Juve non ha fatto una buona partita, è tutto casuale, non c'è idea. Noi che abbiamo giocato sappiamo quando una squadra ha un'idea, la Juve non ce l'ha. Se fossi Vlahovic o Chiesa, chiederei di essere ceduto, il prossimo anno non inizio nemmeno. Non va bene per loro così. Di Lukaku parlavano che sbaglia i gol ma l'Inter le occasioni le crea, capiterà che farà 8 gol con 10 tiri. Ma la Juve non tira mai in porta, se fosse successo a me, sarei impazzito nello spogliatoio"