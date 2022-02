Vieri sulla Lazio: “Con Inzaghi continua per 5 anni, con Sarri no: non mi piace”

Ai microfoni della BoboTV su Twitch, Bobo Vieri ha detto la sua sul KO della Lazio contro il Milan in Coppa Italia

"Inzaghi ha fatto un grandissimo lavoro con la Lazio negli ultimi 4/5 anni. La Lazio era sempre lì, adesso invece con Sarri ci sono troppi alti e bassi. Con Inzaghi negli anni non c'erano alti e bassi, ed è anche andato in Champions League un anno. Vedo la Roma avanti nel progetto rispetto alla Lazio, non mi piacciono le dichiarazioni in merito al Napoli. E poi, dopo Firenze, prende una batosta col Milan. Sarri non sta facendo un buon lavoro, non vediamo il gioco di Sarri. Non è continua la Lazio, con Inzaghi è stata continua per 5 anni".