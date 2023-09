Vieri: “Mourinho? Se hai Dybala o non ce l’hai fa la differenza. E Lukaku…”

Christian Vieri, sulla Bobo TV, ha parlato di Mourinho e della sua Roma rispondendo alle critiche mosse all'allenatore per i risultati degli ultimi due anni. «Mourinho mi piace non per il gioco ma in diversi altri modi. Se dicono che la Roma non gioca bene Dybala non c'è mai ed è importante per la Roma e se fa partita dopo partita la squadra giallorossa gioca meglio. A Budapest ha fatto gol l'argentino, se levi Dybala alla Roma è come se levi Lautaro all'Inter».